Кремль ждет прибытия иностранных лидеров на ЧМ-2018

В Кремле ожидают прибытия большого количества иностранных лидеров на чемпионат мира по футболу в России. Об этом сообщает ТАСС.

«14 июня в России стартует чемпионат мира по футболу, ожидаем приезд гостей.

Сейчас списки уточняются, некоторые контакты уже обозначены», — заявил помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков.

Ранее Путин пригласил лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и президента Молдавии Игоря Додона на чемпионат мира по футболу 2018 года.