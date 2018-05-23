Футболисты сборной Англии получат психологическую помощь в случае расизма

Игроки национальной сборной Англии по футболу боятся, что их друзья и родственники, приехавшие на чемпионат мира — 2018, станут жертвами расизма, сообщает «Советский спорт».

По информации The Guardian, Футбольная ассоциация Англии (FA) проводит специальную программу подготовки игроков к возможным проблемам в России.

Реклама

Отмечается, что футболистов будут консультировать по вопросу возможных проявлений расовой дискриминации. Также сообщается, что если игроки будут подвергнуты расизму, то им будет оказывать психологическую помощь специально нанятый специалист.

Ранее сообщалось, что УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Атлетико» за расизм в финале Лиги Европы.