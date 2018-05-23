Роналду назван самым популярным спортсменом в мире

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду занял первое место в рейтинге самых популярных спортсменов по версии ESPN. Об этом сообщает «Советский спорт».

Второе место в исследовании занял баскетболист Леброн Джеймс («Кливленд Кавальерс»), а замкнул тройку лидеров футболист «Барселоны» Лионель Месси.

Реклама

Также в первую десятку вошли такие спортсмены, как Неймар, Роджер Федерер, Тайгер Вудс, Рафаэль Надаль и другие. Единственной российской в первой сотне рейтинга стала теннисистка Мария Шарапова, занявшая 21-ю строчку.

Для расчета популярности учитывалось количество подписчиков в социальных сетях, количество запросов в поисковых системах, а также доходы спортсменов.

Ранее сообщалось, что Виктории Лопыревой нравится Месси.