Бывший полузащитник «Спартака» считает, что цвета команды не имеют значения

Экс-полузащитник московского «Спартака» Егор Титов рассказал, как долго привыкал к цветам красноярского «Енисея», передает «Спорт-Экспресс».

«Когда сам играл в Казахстане, никак не мог свыкнуться с синим — у «Локомотива» из Астаны форма была или такая, или белая. Поначалу все не понимал, а где красный-то? Но сейчас для меня важен не цвет, а то, как выглядит команда. Смотрю на надпись «Енисей» на эмблеме — вот что самое главное», — заявил помощник главного тренера команды из Красноярска.

Ранее Титов изъявил желание обыграть «Спартак», но не желает ему зла.