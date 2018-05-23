Титов хочет обыграть «Спартак», но не желает ему зла

Помощник главного тренера красноярского «Енисея» Егор Титов рассказал, что хочет обыграть московский «Спартак», но удается это далеко не каждому. При этом бывший капитан красно-белых не желает зла подопечным Массимо Карреры, передает «Спорт-Экспресс».

«Я всем все доказал, когда сам выходил на поле. Конечно, победить «Спартак» всем приятно, но ты попробуй. Не думаю, что каждый бывший красно-белый уверен, что это получится. А вот Аленичеву в Туле удалось. В любом случае, мы спартаковцы до мозга костей и каких-то мыслей, чтобы насолить, нет и не может быть. «Спартак» — наше все», — заявил Титов.

Ранее сообщалось, что Каррера не хочет видеть Маурисио Сарри в «Зените».