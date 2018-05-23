Шипулин войдет в состав сборной России по биатлону в следующем сезоне

Российский биатлонист Антон Шипулин вошел в состав сборной на следующий сезон, передает «Советский спорт».

По информации ТАСС, 30-летний спортсмен пока не определился, продолжит ли он спортивную карьеру.

«По Шипулину ясности нет. Естественно, он включен в состав команды, а что касается формата его работы, то по этому вопросу с ним и его личным тренером нам еще предстоит встретиться», — заявил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Ранее сообщалось, что резерв и основа сборной России по биатлону будут проводить совместные сборы.