Горшков переизбран президентом Федерации фигурного катания России

Александр Горшков переизбран на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России, сообщает ТАСС.

71-летний специалист возглавил федерацию сроком на четыре года.

В июне 2010 года Горшков сменил на этом посту Валентина Писеева.

Отмечается, что на пост генерального директора организации переизбран 62-летний Александр Коган, заместителем генерального директора стала Галина Голубкова, а ответственным секретарем выбран Вячеслав Зайцев.

Ранее сообщалось, что Горшков остался единственным кандидатом на пост главы фигурного катания России.