Горшков переизбран президентом Федерации фигурного катания России

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков РИА Новости

Александр Горшков переизбран на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России, сообщает ТАСС.

71-летний специалист возглавил федерацию сроком на четыре года.

В июне 2010 года Горшков сменил на этом посту Валентина Писеева.

Отмечается, что на пост генерального директора организации переизбран 62-летний Александр Коган, заместителем генерального директора стала Галина Голубкова, а ответственным секретарем выбран Вячеслав Зайцев.

Ранее сообщалось, что Горшков остался единственным кандидатом на пост главы фигурного катания России.