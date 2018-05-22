Горшков переизбран президентом Федерации фигурного катания России
Александр Горшков переизбран на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России, сообщает ТАСС.
71-летний специалист возглавил федерацию сроком на четыре года.
В июне 2010 года Горшков сменил на этом посту Валентина Писеева.
Отмечается, что на пост генерального директора организации переизбран 62-летний Александр Коган, заместителем генерального директора стала Галина Голубкова, а ответственным секретарем выбран Вячеслав Зайцев.
Ранее сообщалось, что Горшков остался единственным кандидатом на пост главы фигурного катания России.