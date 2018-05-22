Стали известны соперники сборной России по хоккею на ЧМ-2019

Стали известны соперники сборной Росси по хоккею на групповом этапе чемпионата мира 2019, сообщает ТАСС.

Россияне выступят в группе B с командами Чехии, Швеции и Швейцарии, Австрии, Латвии, Норвегии и Италии, передает пресс-служба Международной федерации хоккея (ИИХФ). В группе А сойдутся сборные Канады, США, Словакии, Германии, Финляндии, Франции, Дании и Великобритании.

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Чемпионат мира — 2019 пройдет в Словакии.

Ранее глава оргкомитета чемпионата мира по хоккею оценил посещаемость турнира.