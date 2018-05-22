В Кремле не стали делать выводы о законности визовых требований Британии к Абрамовичу
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация с визовыми требованиями Британии к российскому бизнесмену Роману Абрамовичу не является вопросом Кремля, сообщает РИА «Новости»
По словам Пескова, выводы о том, насколько требования британских властей к Роману Абрамовичу законны, надо делать аппликанту.
«Это тоже не наш вопрос. Выдвигаются определенные требования. Наверное, здесь в данном случае, аппликанту необходимо делать выводы, насколько они законны, не нам», — сказал он, отвечая на вопрос, считает ли он справедливыми требования британских властей к бизнесмену, и надо ли России в данном случае защищать права ее предпринимателей.
Ране сообщалось, что власти Великобритании требуют от российского бизнесмена и хозяина лондонского «Челси» раскрытия происхождения его финансового состояния.