Лопыревой нравится Месси

Посол чемпионата мира — 2018 модель Виктория Лопырева призналась, что ее любимым футболистом является форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси, передает «Советский спорт».

«Мой самый любимый игрок в мире — Лионель Месси. Конечно, Месси постоянно сравнивают с Криштиану Роналду, но у меня есть собственное мнение по этому поводу. Я уважаю обоих футболистов», — приводит слова Лопыревой Goal.

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Также она рассказала об отношении к бразильскому нападающему французского «ПСЖ» Неймару.

«Мне нравится Неймар, у него яркая индивидуальность. Он классный парень. Но если говорить об игровых навыках, то гением в этом смысле я считаю Месси», — добавила российская телеведущая.

Ранее форвард сборной России Федор Смолов рассказал об отрицательном влиянии Лопыревой на его карьеру.