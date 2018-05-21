Смолов признался, что плакал после игры с Мексикой на Кубке конфедераций

Форвард «Краснодара» и сборной России по футболу Федор Смолов рассказал, что не смог сдержать слез после игры с Мексикой в рамках группового этапа Кубка конфедераций, сообщает «Советский спорт».

«Я плакал после матча с Мексикой, потому что знал, что мы можем выйти из группы. Плакал, поскольку даже на фоне того провального Евро-2016 люди нас поддерживали, даже несмотря на поражение от Португалии», — сказал нападающий интервью YouTube-каналу «Foot'больные люди».

Ранее Смолов страдал от тяжелой формы аллергии.