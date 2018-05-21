«Голден Стэйт» вышел вперед в серии плей-офф НБА с «Хьюстоном»

«Голден Стэйт Уорриорз» на своей площадке нанес разгромное поражение «Хьюстон Рокетс» в третьем полуфинальном матче плей-офф НБА. Встреча завершилась со счетом 126:85, сообщает ТАСС.

В составе победителей лучшим игроком стал защитник Стивен Карри, записавший на свой счет 35 очков. Дабл-дабл оформил Дрэймонд Грин, в активе у которого десять баллов и 17 подборов.

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У «Хьюстона» самым результативным оказался Джеймс Харден, который набрал 20 очков. Также дабл-дабл из 13 очков и десяти подборов оформил Крис Пол.

Счет в серии стал 2-1 «Голден Стэйт».

Следующая встреча состоится в Окленде 23 мая в 4:00 мск.

НБА. Плей-офф. Финал. Запад. 3-й матч

«Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — «Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — 126:85 (31:22, 23:21, 34:24, 38:18)

«Голден Стэйт Уорриорз»: Карри — 35, Дюрант — 25, Томпсон — 13, Кук — 11, Игуодала — 10, Грин — 10, Ливингстон — 9, Янг — 5, Макги — 4, Луни — 4, Маккоу, Белл, Уэст, Джонс, Пачулия

«Хьюстон Рокетс»: Харден — 20, Пол — 13, Капела — 13, Гордон — 11, Грин — 9, Ариза — 6, Такер — 6, Джонсон — 4, Мба-а-Муте — 3, Джексон, Ци, Онуаку, Блэк, Андерсон, Илариу