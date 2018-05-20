Смолов стал лучшим игроком чемпионата России по футболу

Нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов был признан лучшим игроком Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) по итогам сезона, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, Смолов в голосовании обошел полузащитника московского ЦСКА Александра Головина и хавбека московского «Локомотива» Мануэла Фернандеша.

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28-летний форвард в третий раз подряд признается лучшим футболистом России, что до этого не удавалось никому.

Ранее игрок санкт-петербургского «Зенита» и сборной России заявил о готовности покинуть клуб летом.