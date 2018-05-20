Сборная США по хоккею стала бронзовым призером чемпионата мира в Дании

Сборная США по хоккею обыграла Канаду в матче за третье место чемпионата мира в Дании, сообщает «Советский спорт».

Игра завершилась со счетом 4:1. В составе американцев Крис Крайдер оформил дубль, еще по одной шайбе забросили Андерс Ли и Ник Бонино. У канадцев голом отметился Марк-Эдуард Власич.

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Сборная США не выигрывала медали чемпионата мира с 2015 года.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

Хоккей. Чемпионат мира. Матч за третье место

США — Канада — 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)

1:0 — Крайдер (Дебринкэт, Ларкин) — 26:40 (5x4)

1:1 — Власич (Хорват, Туррис) — 38:06

2:1 — Бонино (Кейн) — 53:21 (5x4)

3:1 — Ли (Макэвой) — 57:45 (6х5)

4:1 – Крайдер – 58:18 (6х5)

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