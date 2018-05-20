Сборная США по хоккею стала бронзовым призером чемпионата мира в Дании
Сборная США по хоккею обыграла Канаду в матче за третье место чемпионата мира в Дании, сообщает «Советский спорт».
Игра завершилась со счетом 4:1. В составе американцев Крис Крайдер оформил дубль, еще по одной шайбе забросили Андерс Ли и Ник Бонино. У канадцев голом отметился Марк-Эдуард Власич.
Сборная США не выигрывала медали чемпионата мира с 2015 года.
«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.
Хоккей. Чемпионат мира. Матч за третье место
США — Канада — 4:1 (0:0, 1:1, 3:0)
1:0 — Крайдер (Дебринкэт, Ларкин) — 26:40 (5x4)
1:1 — Власич (Хорват, Туррис) — 38:06
2:1 — Бонино (Кейн) — 53:21 (5x4)
3:1 — Ли (Макэвой) — 57:45 (6х5)
4:1 – Крайдер – 58:18 (6х5)
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