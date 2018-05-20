Игнашевич примет решение о завершении карьеры после ЧМ-2018

Защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал о планах по продлению контракта с клубом. Слова футболиста передает ТАСС.

«Пока не хотел бы обсуждать вопрос завершения карьеры. Что касается по контракту с ЦСКА, то клуб не афиширует разговоры на тему контракта, соответственно, не могу высказываться и я.

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Думаю, что через неделю после моего возвращения из сборной России вопрос будет окончательно решен», — заявил игрок.

Ранее Игнашевич рассказал о том, как воспринял приглашение в сборную России.