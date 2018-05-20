При проведении боя в России Нурмагомедов потеряет $2-3 млн

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов потеряет $2-3 миллиона, если проведет бой в России.

«Если мы проведем поединок в России, то без процента отчислений от платы за просмотр. Мы потеряем от двух до трех миллионов долларов. Вы готовы потерять такие деньги?» — цитирует «РИА Новости» отца и тренера бойца Абдулманапа Нурмагомедова.

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Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов четыре года назад был близок к завершению карьеры.