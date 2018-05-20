Бекхэм и принцесса Беатрис вели себя неприлично на королевской свадьбе

На прошедшем венчании британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл в Часовне Святого Георгия присутствовал бывший английский футболист Дэвид Бекхэм. Об этом сообщает «Советский спорт».

Отмечается, что во время торжественной церемонии 43-летний Бекхэм, а также британская принцесса Беатрис (старшая дочь сына Елизаветы II) нарушили правила этикета, а именно — жевали жвачку. У пользователей сетей такое поведение вызвало недоумение.

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Также на свадьбе присутствовали актеры Джордж Клуни и Том Харди, теннисистка Серена Уильямс, телеведущая Опра Уинфри и многие другие.

Ранее сообщалось, что экс-футболист присутствовал на свадьбе вместе со своей супругой Викторией.