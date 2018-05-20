Игрок «Шахтера» Ракицкий: предложил болельщику «Динамо» выйти один на один

Защитник донецкого «Шахтера» Ярослав Ракицкий прокомментировал драку футболистов с участием болельщиков после матча с киевским «Динамо» (1:2).

«Нормально, чего уж: это болельщики. Правда, там один клоун — давай, позвони мне, один на один выйдем, не вопрос.

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Но я посмотрел на него, он сразу же убежал в толпу. Поздравляю фанов «Динамо» с победой, молодцы, сегодня хорошо играли», — цитирует слова футболиста sportarena.com

Ранее сообщалось, что футболисты устроили потасовку из-за грубого фола Веллингтона Нема на Викторе Цыганкове.