Овечкин повторил рекорд по количеству набранных очков в плей-офф НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал 21 очко в 17 матчах нынешнего розыгрыша плей-офф Национальной хоккейной лиги и повторил личный рекорд по этому показателю, сообщает «Советский спорт».

В пятом матче финальной серии Восточной конференции против «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:3) россиянин отметился заброшенной шайбой. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

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Всего на счету Овечкина в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли 11 голов и десять результативных передач.

Предыдущее достижение было установлено в сезоне-2008/2009.

В серии до четырех побед «Вашингтон» уступает «Тампе» — 1-3. Следующий матч пройдет в Вашингтоне 22 мая.