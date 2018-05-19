Шарапова проиграла Халеп и не смогла пробиться в финал турнира в Риме

Мария Шарапова Reuters

Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от румынки Симоны Халеп в полуфинале грунтового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме, сообщает ТАСС.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:1, 6:4 в пользу румынской спортсменки. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию этой встречи.

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Теннисистки провели на корте 2 часа 26 минут.

Таким образом, 31-летняя россиянка закончила выступление на турнире, призовой фонд которого составляет $3,22 млн.

Халеп в финальном противостоянии турнира встретится с представительницей Украины Элиной Свитолиной.

Теннис. Рим (Италия). 1/2 финала
Симона Халеп (Румыния) — Мария Шарапова (Россия) — 4:6, 6:1, 6:4