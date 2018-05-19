Шарапова проиграла Халеп и не смогла пробиться в финал турнира в Риме
Российская теннисистка Мария Шарапова потерпела поражение от румынки Симоны Халеп в полуфинале грунтового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме, сообщает ТАСС.
Матч завершился со счетом 4:6, 6:1, 6:4 в пользу румынской спортсменки. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию этой встречи.
Реклама
Теннисистки провели на корте 2 часа 26 минут.
Таким образом, 31-летняя россиянка закончила выступление на турнире, призовой фонд которого составляет $3,22 млн.
Халеп в финальном противостоянии турнира встретится с представительницей Украины Элиной Свитолиной.
Теннис. Рим (Италия). 1/2 финала
Симона Халеп (Румыния) — Мария Шарапова (Россия) — 4:6, 6:1, 6:4