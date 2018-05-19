Бордель отблагодарит «Вегас» за победу в Кубке Стэнли

Невадский публичный дом сделал предложение хоккейному клубу «Вегас Голден Найтс» организовать секс-вечеринку за победу в Кубке Стэнли, сообщает «Советский спорт».

«Когда побеждают «Голден Найтс» — побеждаем все мы. Мы надеемся внести свой вклад в победу за счет сотрудничества с командой», — заявили в борделе.

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По информации TMZ Sports, посещаемость публичного дома заметно увеличилась в связи с удачными выступлениями «Вегаса» в плей-офф НХЛ, за что заведение и хочет отблагодарить хоккеистов.

Отмечается, что если «Вегас» одержит победу в Кубке Стэнли, то игроки клуба смогут бесплатно отдохнуть и развлечься в компании работниц заведения, включая любые услуги из секс-меню.

На данный момент «Вегас» ведет в финале Западной конференции против «Виннипега» со счетом 3:1.