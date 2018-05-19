Дортмундская «Боруссия» подписала вратаря «Аугсбурга»

Голкипер немецкого «Аугсбурга» Марвин Хитц пополнил состав дортмундской «Боруссии», сообщает «Советский спорт».

Об этом информирует официальный аккаунт «шмелей» в твиттере.

Контракт швейцарца с дортмундским клубом подписан до 2021 года.

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30-летний Хитц выступал за «Аугсбург» с 2013 года. В минувшем сезоне на его счету 33 матча, в которых он пропустил 44 мяча и девять раз сыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что защитник «Боруссии» перейдет в лондонский «Арсенал».