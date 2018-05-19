Росавиация ограничила полеты над городами-участниками ЧМ-2018

Во время проведения чемпионата мира по футболу в России Росавиация ограничит полеты над городами, принимающими турнир, передает «Советский спорт».

«В рамках реализации усиленных мер безопасности в воздушном пространстве над городами, принимающими чемпионат мира по футболу 2018 года, а также над базами отдыха команд и тренировочными площадками соответствующими приказами Минтранса России дополнительно установлены запретные зоны и зоны ограничения полетов», — сообщает пресс-служба ведомства.

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Для осуществления полета над зонами, которые попали под ограничения, авиакомпаниям понадобится специальное разрешение.

Ранее нападающий сборной России Федор Смолов пошутил про футболистов сборной России из ЦСКА с разницей в 19 лет.