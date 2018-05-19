Российский чемпион UFC Нурмагомедов мог завершить карьеру

Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов четыре года назад был близок к завершению карьеры, передают «РИА Новости».

«Хабиб мог остаться без пояса из-за травм, было время, когда он хотел даже закончить карьеру. Я ему тогда сказал: «Мы так долго к этому шли, так быстро сдаваться нельзя». Он вернулся на ковер и начал пахать. И больше не останавливался. Это было четыре года назад», — сказал отец спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

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Также отец российского бойца попытался спрогнозировать, как будет складываться карьера его сына.

«Я думаю, что до 32 лет он будет биться на высоком уровне. Потом он начнется спускаться, как и все — ведь с природой не поспоришь. Я думаю, что если и команда, которая сделала Хабиба, и тренерский состав, шесть-восемь человек, которые постоянно работают на него, скажут — «Хабиб, пора, время уже подошло», мы закончим», — добавил Нурмагомедов.

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