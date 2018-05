Бывший футболист Бекхэм посетил свадьбу принца Гарри

Бывший капитан сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм прибыл на церемонию бракосочетания принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл вместе со своей супругой Викторией, сообщает «Советский спорт».

Помимо Бекхэма на свадьбу приехали актер Джордж Клуни, музыкант Элтон Джон, теннисистка Серена Уильямс и многие другие звезды.

Церемония начнется в 14:00 по лондонскому времени в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Ранее теннисистка Уильямс побывала на свадьбе принца Гарри.

Victoria Beckham and David Beckham have made their arrival at the #royalwedding with the former #spicegirl wearing a navy dress. pic.twitter.com/GAUNechqf1