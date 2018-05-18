Шарапова прокомментировала выход в полуфинал турнира в Риме

Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала победу над представительницей Латвии Еленой Остапенко в четвертьфинале турнира WTA в Риме, сообщает «Советский спорт».

«В этом матче было все: адреналин, невероятная поддержка болельщиков, потрясающий теннис, множество взлетов и падений. Здорово вернуться на такой уровень.

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Мои поклонники сохраняли лояльность на протяжении многих лет, и для меня приятно продемонстрировать игру такого качества у них на глазах», — приводит слова Шараповой официальный сайт WTA.

Ранее сообщалось, что Шарапова впервые в сезоне обыграла соперницу из числа десяти лучших в мире.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча Шарапова — Остапенко.