Нападающий сборной России Смолов хочет попробовать себя в Европе

Нападающий «Краснодара» и сборной России по футболу Федор Смолов заявил, что хочет проявить себя на европейской арене, передает «Советский спорт».

«На чемпионате мира мы должны выйти из группы, а дальше смотреть по мере поступления. Моя обязанность — забивать мячи, но главное, чтобы сборная выступила удачно. Тогда у нас у всех появится возможность уехать в европейские клубы и проявить себя», — сказал Смолов на пресс-конференции.

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Чемпионат мира по футболу пройдет в России в 11 городах. Национальная команда России на групповом этапе сыграет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

Ранее Роскомнадзор заблокировал сайты по продаже билетов на ЧМ-2018.