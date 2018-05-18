Новый глава российского биатлона заставит атлетов отвечать по шаблону

Новый президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев хочет уделить особое внимание работе со СМИ, говорится в его предвыборной программе.

Он предлагает разработать единую политику СБР в СМИ и создавать «диалог с болельщиками и неравнодушными гражданами страны через искреннее общение в СМИ и доступное информативное емкое пояснение происходящего».

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В пункте подробно описана структура, по которой биатлонисты должны отвечать.

«Интервью атлетов. Доступно, емко, ясно и понятно. По шаблону:

– сообщить, что работает

– рассказать о себе/старте/событии

– добавить, что желаемо

– поделиться счастьем и побудить к занятиям физической культурой и спортом», — говорится в программе Драчева.

Ранее Драчев стал президентом Союза биатлонистов России.