Кравцов покидает пост главы СБР из-за отсутствия медалей на Олимпиаде

Александр Кравцов заявил, что покидает пост президента Союза биатлонистов России (СБР) из-за отсутствия медалей на Олимпийских играх в Пхенчхане. Об этом сообщает ТАСС.

«Не стану лукавить и передергивать — одной из задач СБР является «совершенствование системы подготовки и обеспечение успешного выступления сборных, формируемых СБР, на Олимпийских играх, чемпионатах, Кубках мира, международных и российских соревнованиях».

Не стану делать скидку и на то, что на Олимпийские игры в Южную Корею отправилась отнюдь не «сформированная СБР команда». Факт остается фактом: на Олимпиаде нам не удалось завоевать ни одной медали, и именно поэтому я посчитал единственно возможным для себя решением оставить пост президента Союза биатлонистов», — заявил Кравцов.

Ранее сообщалось, что Союз конькобежцев России (СКР) 25 мая сменит название организации на Федерацию конькобежного спорта России.