Футболистки рассказали об избиениях со стороны отца экс-игрока «Спартака»

Футболистки воронежского женского клуба «Энергия» рассказали о том, что отец бывшего игрока сборной России и «Спартака» Иван Саенко-старший, который был наставником команды, применял грубую силу во время своих тренировок.

«Один раз он меня бил, но я сама была виновата, что-то не так сделала. Он стукнул меня палкой и сказал: «Если сейчас не будешь бегать, еще сильнее получишь», — рассказала в интервью Sports.ru Екатерина Завадкина.

Отец одной из футболисток «Энергии» Оксаны Шмачковой Анатолий Шмачков также поделился историей об избиении дочери.

«Как-то приезжаю домой с тренировки, жена плачет. Я говорю: «Что случилось?». Она: «Позвонила Оксана, сказала, что ее избил Саенко». Я надел спортивный костюм, сел в машину и поехал в Воронеж», — сказал он.

Ранее Саенко-младший подал иск в суд на воронежского бизнесмена Михаила Сурина о хищении у него крупной суммы денег.