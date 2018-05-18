Овечкин не смог сдержать эмоций после поражения и сломал клюшку

Александр Овечкин (слева) против Андрея Василевского Reuters

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел второе подряд поражение от «Тампы» в четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин эмоционально отреагировал на неудачу команды, сломав клюшку о перекладину ворот по завершении игры.

Ранее нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов заявил, что не считает трагедией второе подряд поражение от «Тампы».