Овечкин не смог сдержать эмоций после поражения и сломал клюшку

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел второе подряд поражение от «Тампы» в четвертом матче полуфинала Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин эмоционально отреагировал на неудачу команды, сломав клюшку о перекладину ворот по завершении игры.

Ранее нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов заявил, что не считает трагедией второе подряд поражение от «Тампы».

These guys feel the frustrations #caps fam. They need you to stick with them now more than ever. That's what being an #AuthenticFan is all about. pic.twitter.com/qLWUd8xEHZ