Главный тренер сборной России по хоккею назвал удаление в овертайме справделивым

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев считает справедливым удаление нападающего Кирилла Капризова в овертайме, передает ТАСС.

«Не хотелось бы сейчас раздувать тему судейства. В принципе, удаление в овертайме можно было давать», - заявил Воробьев.

На четвертой минуте овертайма Капризов получил двухминутное удаление за удар соперника по рукам, после чего сборная Каналы реализовала большинство и вышла в полуфинал чемпионата мира.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее Воробьев назвал поражение от канадцев самым обидным в карьере.