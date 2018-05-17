Дацюк хочет продолжить выступления за сборную России по хоккею

Нападающий санкт-петербургского СКА и сборной России Павел Дацюк выразил желание продолжить выступления в составе национальной команды России, передает «РИА Новости».

«Конечно, у меня есть желание выступать за сборную и дальше. Если будет здоровье, если будут приглашать. Если чем-то смогу помочь, конечно, буду помогать, если не ездить футболку носить», — приводит слова Дацюка РИА Новости.

39-летний форвард защищает цвета сборной России с 2001 года.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию встречи.

Ранее хоккеист Кирилл Капризов проккоментировал свое удаление в овертайме чемпионата мира.