В РФС осудили слова Денисова о конфликте с Черчесовым

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин расстроен словами капитана московского «Локомотива» Игоря Денисова о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове, передает «Чемпионат.com». Ранее Денисов рассказал в интервью о конфликте с наставником национальной команды.

«Я очень расстроился после этого интервью. Не понимаю, зачем раскачивать лодку за 20 с лишним дней до чемпионата мира. До праздника осталось ждать совсем немного. Уже все забыли, состав объявили. Зачем так делать?» — заявил Созин.

По его мнению, Денисов поступил некрасиво и неправильно по отношению к сборной.

«Считаю, что это намеренное раскачивание лодки и неспортивное поведение. Давайте успокоимся и будем ждать чемпионата мира», — добавил член РФС.

Ранее Денисов раскрыл шокирующие подробности конфликта с Черчесовым.