В Кремле ответили на вопрос о том, приглашал ли Путин Трампа на ОИ-2014

В Кремле ответили на вопрос о том, приглашал ли президент России Владимир Путин в 2013 году Дональда Трампа на Олимпийские игры в Сочи 2014 года. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что приглашение якобы было передано Дональду Трампу во время конкурса «Мисс Вселенная» в Москве через бизнесменов Араза и Эмина Агаларовых.

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«Путин действительно не встречался с Трампом, когда был этот конкурс красоты, мы неоднократно об этом говорили.

Но я сейчас не могу вам точно сказать, было ли приглашение на Олимпиаду. Но мы тогда абсолютно всем говорили, так же как сейчас всем говорим насчет чемпионата мира по футболу, что мы будем рады всех видеть в нашей стране и приветствовать всех на прекрасной Олимпиаде в Сочи 2014 года», — заявил пресс-секретаря президента России Дмитрий Песков.

Функционер также затруднился ответить на вопрос о том, был ли телефонный разговор между ним и Агаларовыми на этот счет.

Ранее Путин пригласил лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и президента Молдавии Игоря Додона на чемпионат мира по футболу 2018 года.