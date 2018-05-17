Легкоатлетка Соколова назвала свой недопуск к соревнованиям жестью

Вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года в прыжках в длину Елена Соколова прокомментировала решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) о недопуске к соревнованиям. Об этом сообщает «Советский спорт».

«Мне отказали? Спасибо за новость, не знала. Жесть, конечно, все уже надоело, не знаю, что делать дальше», — сказала Соколова.

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Спортсменка заявила, что не понимает, почему не вошла в список Российского антидопингового агентства (РУСАДА) для тестирования.

«Мой тренер на протяжении всего года пытался достучаться до старших тренеров сборной России, чтобы меня включили в пул РУСАДА, но понимания он не находил. Так что в пуле РУСАДА меня до сих пор нет, мне это не понятно», — добавила она.

Ранее ИААФ отклонила заявки более десяти российских легкоатлетов для участия в международных соревнованиях 2018 года в нейтральном статусе.