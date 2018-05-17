Неймар: кубок чемпионата мира должен быть моим

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар рассказал о предстоящем чемпионате мира в России, сообщает «Советский спорт».

«Больше всего меня вдохновляет игра в футбол. Для меня самая большая радость — просто быть на поле.

Чемпионат мира — самый важный турнир в мире, и я хочу просто сыграть на нем и стать чемпионом. Этот кубок должен быть моим», — приводит слова Неймара Desimpedidos.

Ранее нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата мира.