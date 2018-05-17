Уткин назвал наставника «Атлетико» тренером без стиля

Известный футбольный комментатор и ведущий Василий Уткин поделился впечатлениям от финала Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».

«Симеоне — тренер без стиля. И это не недостаток, а просто стиль ему не нужен. Если Хосеп Гвардиола или Моуринью сядут в тюрьму и будут тренировать местную команду, вы эту команду узнаете. А Симеоне не имеет взглядов. Он имеет сумму знаний, он тренирует со своими командами любые варианты - и играет по возможностям. Не сообразуясь со вкусом или идеалом.

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Ему не нужно никуда переходить, пока «Атлетико» в состоянии ставить большие задачи. У него и в одном клубе каждый год разная команда. Может, такой тренер и не меняет облик футбола, не совершает революций. А и не надо. У него трофеи», — написал журналист.

«Атлетико» разгромил «Марсель» в финале Лиги Европы со счетом 3:0. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию этого матча.