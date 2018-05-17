«Реал» предпочитает Неймару его одноклубника

Мадридский «Реал» нацелился на приобретение нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе, сообщает «Советский спорт».

По информации испанского издания Sport, интерес «сливочных» к бразильцу Неймару обусловлен желанием мадридцев отвести внимание прессы от истинной цели клуба — Мбаппе.

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При этом отмечается, что в шорт-листе «Реала» Неймар действительно присутствует, но стоит куда ниже своего одноклубника.

19-летний француз в текущем сезоне провел 46 матчей, в которых забил 21 мяч и сделал 16 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси не хочет видеть Неймара в «Реале».