Ярославец выплатил долги по алиментам ради поездки на ЧМ по хоккею

Житель Ярославской области выплатил долги по алиментам ради того, чтобы посетить чемпионат мира по хоккею в Дании, сообщает «Советский спорт».

«Должника, уклонявшегося от уплаты алиментов в пользу бывшей жены, суд обязал выплачивать ежемесячно 1/4 часть из заработка на содержание несовершеннолетнего ребенка.

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Однако нерадивый отец игнорировал данные требования и всячески скрывался от приставов. Судебный пристав-исполнитель, используя весь комплекс мер, применяемый к должнику, ограничил мужчину в праве выезда за рубеж», — рассказали в УФССП по Ярославской области.

Отмечается, что, узнав о невозможности выезда за границу, должник сразу же погасил задолженность в размере 100 тысяч рублей.

Ранее британо-ирландский боксер-профессионал, выступающий в тяжелой весовой категории, Тайсон Фьюри похудел на 50 килограммов ради возвращения на ринг после длительного перерыва.