Серена Уильямс заявила о разнице между белыми и темнокожими

Экс-первая ракета мира Серена Уильямс призналась, что никогда не думала, что выйдет замуж за белого мужчину, передает «Советский спорт».

«Я спортсменка, он бизнесмен. Я темнокожая, он белый. Мы полные противоположности, но я думаю, что мы дополняем друг друга. Вы знаете, есть большая разница между белыми и темнокожими.

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Ему часто приходилось слышать о несправедливостях, которые произошли и которых бы не было, если бы я была белой. Я никогда не думала, что выйду замуж за белого парня. Но это лишь доказывает, что у настоящей любви нет цвета. Наш брак показывает мне важность слова «любовь», — цитирует теннисистку New York Times.

Ранее Серена Уильямс назвала сексистскими обвинения в лишнем весе.