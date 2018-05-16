Миланов может вновь перейти в ЦСКА

Бывший полузащитник московских армейцев интересен софийскому ЦСКА, сообщает «Советский спорт».

По информации «Болгария сегодня», представители экс-футболиста красно-синих уже провели предварительные переговоры с руководством софийского клуба, однако вероятность его перехода невелика. Отмечается, что команда из Софии не может удовлетворить финансовые запросы игрока.

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Также издание заметило, что к полузащитнику, который покинул московский ЦСКА на правах свободного агента, проявляют интерес российские клубы.

Ранее сообщалось, что экс-игрок «Спартака» может продолжить карьеру в ЦСКА.