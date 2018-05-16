Неймар признался в тяжелом периоде в жизни

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар заявил, что испытывает серьезные переживания в связи со своей последней травмой, передает «Советский спорт».

«Это трудный момент, один из самых сложных, с которым я сталкивался. Знаю, что все вокруг нервничают, но никто не боится за меня так, как я сам, и не нервничает, как я», — приводит слова бразильца Marca.

Реклама

Бразильский форвард получил перелом одной из костей стопы в феврале и с тех пор восстанавливался.

16 мая Неймар с «ПСЖ» проведет первую тренировку после повреждения, а 3 июня должен принять участие в товарищеском матче против Хорватии.



Ранее сообщалось, что Лионель Месси не хочет видеть Неймара в «Реале».