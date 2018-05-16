Капитан сборной России поделился ожиданиями от матча с командой Канады
Капитан сборной России по хоккею Павел Дацюк подвел итоги матча заключительного тура группового этапа чемпионата мира против команды Швеции.
«В первом периоде было тяжеловато, во втором — более менее, хоть мы его и проиграли. Третий, думаю, был самым удачным, так как мы проигрывали и начали больше атаковать, играть в свой хоккей», — приводит слова Дацюка ТАСС.
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Также форвард поделился мнением о предстоящей четвертьфинальной встрече против сборной Канады.
«Конечно, это хорошо для хоккея, для всех болельщиков. Это интересный матч», — подытожил Дацюк.
Сборная России проиграла команде Швеции в 7-м туре чемпионата мира со счетом 2:1 и заняла второе место в группе A. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.