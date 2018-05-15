Боксер Альварес исключен из рейтинга WBC

Сауль Альварес достойно сражался, но не смог забрать себе чемпионские титулы Reuters

Всемирный боксерский совет (WBC) исключил из своего рейтинга мексиканского боксера Сауля Альвареса, информирует ТАСС.

Как сообщил президент организации Маурисио Сулейман в своем твиттере, такое решение было принято в связи с тем, что спортсмен отказался войти в антидопинговую программу «Чистый бокс».

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«Он был исключен из рейтинга, потому что отказался принимать участие в программе «Чистый бокс», как прописано в правилах.

Он вернется в рейтинг, как только согласится стать частью программы», — написал Сулейман.

Альварес ранее получил годовую дисквалификацию, срок которой позднее был сокращен, за то, что его допинг-проба дала положительный результат на кленбутерол.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов может встретиться с Конором Макгрегором в ноябре.