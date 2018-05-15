Боксер Альварес исключен из рейтинга WBC
Всемирный боксерский совет (WBC) исключил из своего рейтинга мексиканского боксера Сауля Альвареса, информирует ТАСС.
Как сообщил президент организации Маурисио Сулейман в своем твиттере, такое решение было принято в связи с тем, что спортсмен отказался войти в антидопинговую программу «Чистый бокс».
«Он был исключен из рейтинга, потому что отказался принимать участие в программе «Чистый бокс», как прописано в правилах.
Он вернется в рейтинг, как только согласится стать частью программы», — написал Сулейман.
Альварес ранее получил годовую дисквалификацию, срок которой позднее был сокращен, за то, что его допинг-проба дала положительный результат на кленбутерол.
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