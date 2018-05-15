Месси признан лучшим игроком сезона по версии CIES

Исследовательский центр CIES Football Observatory огласил свою версию рейтинга лучших футболистов сезона-2017/18 в топ-5 европейских лиг, сообщает «Советский спорт».

Первое место в рейтинге занял нападающий «Барселоны» Лионель Месси с индексом полезности 92.12. На второй строчке расположился полузащитник «Манчестер Сити» Давид Сильва (91.16), а замкнул тройку форвард «Ювентуса» Пауло Дибала (91.37).

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Действующий обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду разделил 16-17 места с нападающим «Наполи» Лоренцо Инсинье (88.58).

В минувшем сезоне Месси провел 35 матчей в чемпионате Испании, в которых забил 34 мяча и сделал 12 голевых передач. Форвард мадридского «Реала» Роналду принял участие в 26 играх своей команды, стал автором 25 голов и отметился пятью результативными передачами.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («Барселона») — 92.12;

2. Давид Сильва («Манчестер Сити») — 91.69;

3. Пауло Дибала («Ювентус») — 91.37;

4. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 90.48;

5. Николас Отаменди («Манчестер Сити») — 90.47;

6-7. Мохаммед Салах («Ливерпуль») — 90.45;

6.7. Фернандиньо («Манчестер Сити») — 90.45;

8. Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») — 90.14;

9. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») — 89.76;

10. Роберт Левандовски («Бавария») — 89.61.

Ранее сообщалось, что объявлен лучший футболист года в чемпионате Англии.