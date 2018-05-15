Президент Республики Сербской посетит чемпионат мира в России

Президент Республики Сербской Милорад Додик посетит чемпионат мира по футболу 2018 года в России.

«Милорад Додик 27 июня 2018 года будет в Москве. Он хочет посмотреть матч Сербия — Бразилия и поддержать сербскую сборную. В стране идет предвыборная кампания, поэтому он не сможет задержаться в России на другие игры (всеобщие выборы в Боснии и Герцеговине назначены на октябрь 2018 года), — заявил газете «Известия» посол Республики Сербской в России Душко Перович.

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Чемпионат мира в России пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах.

Ранее сообщалось, что президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович планирует приехать на чемпионат мира 2018 года.