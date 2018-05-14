Сборная России обыграла Словакию в матче ЧМ-2018 по хоккею
Сборная России обыграла команду Словакии со счетом 4:0 в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года в Дании, сообщает «Советский спорт».
Заброшенные шайбы в свой актив записали Максим Мамин, Никита Гусев, Максим Шалунов, Илья Михеев.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
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Хоккей. Чемпионат мира — 2018. Группа А.
Россия — Словакия — 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)
Голы: 1:0 – Мамин (Сошников) – 11:10 (5x5),
2:0 – Гусев (Дацюк, Зайцев) – 16:50 (5x5),
3:0 – Шалунов (Сошников) – 58:49 (en),
4:0 – Михеев (Барабанов, Шалунов) – 59:44 (en)