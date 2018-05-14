Путин пригласил лидеров стран ЕАЭС и Молдовы в Россию на ЧМ по футболу

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Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и президента Молдавии Игоря Додона на чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.

Во время заседания Высшего Евразийского экономического совета президент Казахстана Нурсултан Назарбаев пожелал России провести предстоящий чемпионат на высшем уровне, а также выразил надежду на то, что все присутствующие на заседании главы государств получат приглашения на мировое первенство.

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«Вы все приглашены, я уже об этом говорил», — заявил в свою очередь Путин.

Ранее председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович заявил, что все стадионы, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, готовы.