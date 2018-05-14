Жена Кержакова о муже: это абсолютно падший, не достойный уважения человек
Жена бывшего нападающего петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Александра Кержакова Милана сообщила о прекращении отношений с футболистом, передает «Советский спорт».
В своем инстаграме Милана Кержакова, которая имеет девичью фамилию Тульпанова, опубликовала фотографию со своим сыном и в комментариях под постом раскритиковала своего супруга.
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«Это абсолютно падший, не достойный уважения человек, увы», — написала Кержакова.
Ранее Милана заявила, что больше не состоит в отношениях со своим мужем.
Кержаков женился на Тюльпановой летом 2015 года. У семьи имеется общий ребенок.
Для экс-форварда сборной России это уже третий брак.